Concert d’orgues de barbarie

Un air de guinguette pour une ambiance rétro…venez chanter et danser avec Fanny Zinzin

Duo de chansons théâtrales et mouvementées aux Orgues de Barbarie, « le Zinzin » est à la fois un spectacle et une animation nostalgique mais dépoussiérée…théâtrale, tout public, gaie, enlevée qui donne envie de chanter et de danser…

Comédiens et « diseurs, ils vous feront revivre les personnages hauts en couleurs de nos chansons françaises.

Les costumes et les quelques éléments de décor font partie du spectacle et s’adaptent aux thèmes et au public.

Le répertoire est varié : chansonniers du XXème siècle, chansons traditionnelles et enfantines, d’autres gaillardes et libertines, et enfin certaines plus actuelles.

Venez chanter et danser avec eux !

Participation libre, buvette et restauration sur place.

Tous les bénéfices seront reversés à l’association » Un toit pour Esther » qui vient en aide à des familles en difficulté (https://www.facebook.com/profile.php?id=61557678950800)