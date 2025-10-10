Elle s’exprime dans une énergie intuitive, s’amuse avec les modes de jeu, mêle boucles hypnotiques et danses improvisées, se déploie en larges paysages et disparaît parfois dans un murmure. Douar joue un jazz modal et aérien, une musique d’aujourd’hui, libre et audacieuse, dans laquelle nous parvient l’écho des chants anciens.
Concert Douar Trio
{Dwar} c’est le village en arabe et la terre en breton. C’est le sol dans lequel le trio prend racine pour s’inventer une langue et raconter ses histoires. Cette langue est celle de trois musiciens influencés par les musiques populaires.
26, place Latour Maubourg 26000 Valence Tél. 04 75 79 23 70