Concert Douce Mandingue

Douce Mandingue c’est du balafon aux sonorités chaleureuses, de la basse qui groove, de la guitare mandingue, des mélodies envoûtantes, des percussions qui invitent le public à un voyage où se mêlent la douceur d’un coucher de soleil et la folie des chaudes nuits africaines. Ils offrent un répertoire créatif et riche, s’inspirant des musiques traditionnelles d’Afrique de l’ouest : une ambiance afro groove mêlant un jazz subtil à des rythmes latino, reggae, festifs et dansants.

Yéliké Camara : compositeur/balafon, guitare, djembé, chant

Sory Diabaté : balafon, choeurs

Moussa N’Tanga : dundun, chant

Vincent Domergue : basse

Naby Camara : batterie

Facebook : https://www.facebook.com/Yelibala

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=3qSvaQVU52c

Entrée à prix libre et conscient

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication Zythos), du saucisson, du fromage et du paing’ !!!