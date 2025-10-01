Des larmes au rire autour de nos figures royales !! Le sujet a inspiré de nombreux compositeurs !
Nous partirons de la renaissance (Le roi a fait battre tambour, Au 31 du mois d’août), passerons par le baroque avec Purcell (Ode pour les funérailles de la Reine Marie, Extraits de Didon reine de Carthage et Enée), Haendel (extraits de Salomon et la reine de Saba), continuerons par le classique avec Mozart (Air de la reine de la nuit solo Isabelle Fallot ), glisserons vers le romantique avec Bellini (Casta diva solo Isabelle et choeur), Verdi (extrait de Aïda), Offenbach (couplet des rois de la Belle Hélène)…
Concert du Choeur Altaïr de Dieulefit
Sous la conduite magistrale d’Isabelle Fallot, cheffe de Choeur, et accompagné magnifiquement par Christophe Petit au piano, nous visiterons cette années les Rois et Reines, de Purcell à Offenbach…
1 rue Porte Neuve 26200 Montélimar
Des larmes au rire autour de nos figures royales !! Le sujet a inspiré de nombreux compositeurs !