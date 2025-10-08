Concert

Concert du Choeur de Privas-oeuvre de Tchaïkovski

Le Choeur de Privas a le plaisir de vous inviter à son concert. Au plaisir de vous y retrouver.

Le 09/11/2025 18:00

Temple 26400 Grane

Gratuit pour les visiteurs