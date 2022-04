Concert du choeur des 3 vallées

Le choeur des 3 vallées a été fondé il y a plus de trente ans dans le haut-nyonsais, entre les vallées de l’Ennuyé, du Bentrix et de l’Eygues.Il se produit régulièrement dans la région mais aussi plus loin et à l’étranger, en Corse, en Belgique, en Espagne, en Bulgarie….

Le groupe vocal est composé d’une vingtaine de choristes, et dirigée par Isabelle Finck, cheffe de choeur et professeur de chant.

Son répertoire, très varié, va du choeur renaissance ou classique(oeuvres de Costeley, Gastoldi, Salieri, Schubert…) aux chants spirituels( motets ou liturgie orthodoxe), des chants populaires( italiens, russes, occitans, yddish…) à chanson française( Brel, Jarre, Coquatrix, Michèle Bernard…).