Concert du Choeur et Orchestre des Grandes Ecoles de Paris

Créée en 1983, l’association des Choeurs et Orchestres des Grandes Ecoles (COGE) réunit à Paris 300 jeunes musicien·nes, étudiant·e·s ou actif·ve·s, dans trois choeurs et deux orchestres.

Chaque choeur a ses exigences, son répertoire, ses traditions :

– le Choeur Symphonique, formé de 120 choristes de tous niveaux, associé à l’Orchestre Symphonique ;

– le Choeur Philarmonique, composé de 50 choristes, associé ou non à l’Orchestre Philharmonique ;

– l’Ensemble Vocal, constitué de 24 choristes, a cappella ou accompagné au piano.

Ces ensembles interprètent des programmes allant du baroque au contemporain en création. Le COGE propose ainsi une vingtaine de concerts par an à Paris, en province et à l’étranger. Depuis 2015, les trois choeurs ont choisi d’organiser une session d’été commune qui permet de travailler les voix sous d’autres formes : des ensembles vocaux de deux à huit personnes et un choeur tutti d’une trentaine de personnes.