Entre transcendance et mélancolie, Hangmoon est un combat contre le vide qui nous habite.
À l’occasion de la sortie de son nouvel EP Horizon, le groupe se produit en trio acoustique, naviguant entre folk, post-rock et musique traditionnelle mexicaine.
Concert du groupe Hangmoon à la médiathèque
Trio acoustique originaire de Lyon, Hangmoon est né d’une nuit d’errance et d’hallucinations dans le vaste désert mexicain. Sa musique éthérée, intense et introspective navigue entre folk, post-rock et musique traditionnelle mexicaine.
16 avenue du Général de Gaulle 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 22 62
