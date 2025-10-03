Concert

Concert du groupe Hangmoon à la médiathèque

Trio acoustique originaire de Lyon, Hangmoon est né d’une nuit d’errance et d’hallucinations dans le vaste désert mexicain. Sa musique éthérée, intense et introspective navigue entre folk, post-rock et musique traditionnelle mexicaine.

Le 15/11/2025 16:00

16 avenue du Général de Gaulle 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 22 62

Gratuit pour les visiteurs

Entre transcendance et mélancolie, Hangmoon est un combat contre le vide qui nous habite.
À l’occasion de la sortie de son nouvel EP Horizon, le groupe se produit en trio acoustique, naviguant entre folk, post-rock et musique traditionnelle mexicaine.