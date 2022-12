Concert du Nouvel An de Big Montplaisir

Le Big Montplaisir et ses musiciens confirmés amateurs vous proposeront un répertoire varié, explorant les airs d’Aretha Franklin à Ray Charles en passant par The Queen ou encore The pointer Sisters. A l’issue de ce concert, le Centre Culturel de Fontlozier vous présentera ses voeux autour d’une galette des rois offerte.

Réservation vivement conseillée.