Concert du Nouvel An « Rondes, valses et tarentelles »

Église ND e Nazareth Place J. et J. Francou 26170 Buis-les-Baronnies Tél. 04 75 28 23 18

Concert du Nouvel An à la programmation festive et variée avec le Trio Cordalisa. Au programme : G. Loewe, G Rossini, WA Mozart, J Strauss, J Gimenez, F Torroba, F Lehar, Donizetti.

Avec le Trio Cordalisa :

– Cordélia PALM, violon super-solo de l’Orchestre de Région Avignon-Provence

– Aliénor GIRARD-GUIGAS, harpiste

– Isabelle RIBET, soprano

Le Trio Cordalisa réunit Cordélia Palm, violoniste supersoliste de l’Orchestre Régional Avignon Provence (diplômée de la Julliard School de New York), Aliénor Girard-Guigas, harpiste (diplômée mention TB du CNSM de Lyon) et la soprano Isabelle Ribet qui se produit régulièrement avec divers ensembles vocaux et instrumentaux du Gard et du Vaucluse.

Réservation conseillée :

– Helloasso.com

– Office de tourisme : 04 75 28 04 59

– Par téléphone : 04 75 28 23 18

– Maison des Arcades : les mercredis et samedis précédant le concert de 10h à 12h

– Sur place le jour du concert