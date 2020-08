Concert du quartuor Minor Sing

Le Quartet Minor Sing puise largement dans le répertoire de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Il propose aussi ses propres compositions, teintées parfois de pop et de rock.

Ces quatre musiciens talentueux ont tourné à Jazz à Vienne, à Marciac, aux Djangofollies de Belgique… Ils nous réjouiront avec une musique vive, festive et inspirée.

Le festival de Jazz n’aura pas lieu cet été mais un partenariat s’est créé pour vous offrir une belle soirée sur la place de notre village.

La municipalité, les associations Loisirs et Culture et Nuée de Jazz

ont programmé une formation jazz manouche

Rejoignez-nous pour ce moment musical et convivial.

Une buvette sera organisée par Loisirs et Culture.