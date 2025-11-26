Le Saillans Symphonic Orchestra, formation tout récente, nous embarque déjà sur les territoires de la nuit d’hiver. Avec courage et abnégation, les 25 musiciens de la vallée, emmenés par leur chef Yohann Recoules, nous conduisent à travers les méandres de fugues et canons, jeux et apaisements, dans une atmosphère de fin du monde parfois brumeuse et glaciale…. Même pas peur ! Car l’humour sera aussi au rendez-vous…
Mozart est à l’honneur de ce nouveau programme de l’orchestre, né au printemps 2025 avec une envie mordante d’en découdre et de partager avec le plus grand nombre des oeuvres du répertoire classique, connues ou moins connues, comme autant de pépites offertes au genre humain par des compositeurs géniaux.
Concert du « Saillans Symphonic Orchestra »
