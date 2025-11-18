Entre des mélodies écrites au 19ème siècle, en plein romantisme et d’humbles chants traditionnels paysans, passez du rire aux larmes en plongeant dans une atmosphère tantôt lyrique et nostalgique, tantôt intimiste et légère avec des oeuvres revisitées à 3 voix accompagnées d’une guitare, un accordéon ou une mandoline et des percussions.
Concert du trio N’Ato Tiempo – Chants traditionnels italiens
Le trio N’Ato Tiempo vous emmène dans l’Italie d’un autre temps et plus particulièrement à Naples, en Sicile, à Venise ou encore dans les Pouilles…
1093 chemin des praves 26400 Eurre