Concert : « Duo Creo »

Chansons espagnoles avec Lætitia Gineste au chant et Manu Mégier à la guitare.
A l’issue du concert, repas  » à l’auberge espagnole », dégustation de soupes des bénévoles et des plats que chacun aura apporté.

Le 16/01/2026 20:00
Payant