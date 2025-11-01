Concert Duo Tarab

Le Duo Tarab vous invite à un voyage musical sur les bords de la Méditerranée, aux rythmes de mélodies sublimées par le violoncelle et les instruments orientaux.

Le duo Tarab est né en 2015 de la rencontre de Lise Péchenart, violoncelliste de formation classique occidentale, et de Karim Ben Salah, percussionniste aux multiples facettes, ayant participé à des projets d’esthétiques diverses allant des percussions afro-cubaines au funk.

Le projet naît d’un goût commun pour les rythmes aux ornements subtils et la richesse modale de la musique arabe et turque,

En arabe, le tarab se définit comme une émotion d’une grande intensité, une extase des sens entre l’artiste et son public, une parfaite communion entre l’âme et la musique.

Venez écouter ce duo d’exception, dans le magnifique cadre de la Chapelle Sainte-Germaine, pour une après-midi au rythme des musiques méditerranéennes et orientales.

Buvette et petite restauration possibles.

Tous les bénéfices seront reversés à l’association » Un toit pour Esther » qui vient en aide à des familles en difficulté (https://www.facebook.com/profile.php?id=61557678950800)