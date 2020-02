Concert Electro Blutch & Maxime Dangles & Poing & Brahme

La techno de Brahme vous plonge dans un univers brutal, pulsé et introspectif….

BLUTCH

Avec des sonorités révélant une musique électronique suave et vagabonde. Une immersion totale à la croisée de deux mondes, réel et onirique, entre paysages méditatifs et rêves abstraits

https://www.facebook.com/Blutch-333167113396807/

>MAXIME DANGLES

Entre techno géénéreuse et exaltante, electronica cotoneuse et compositionorganique et intrisoective. Un savant producteur à l’esthétique futuriste, en quête d’un son spatial rare.

https://www.facebook.com/maximedangles/

>{BRAHME}

La Techno de BRAHME exprime tant la violence que la noblesse de l’homme face à la nature et vous plonge clairement dans un univers brutal, pulsé et introspectif.

https://www.facebook.com/BRAHMEofficial/

>POING

Poing, c’est du Ping-Pong interne.

Un jeu de soi avec soi qui provoque des pulsations maritimes, des mélodies du bout de la terre et des grondements continentaux.

https://www.facebook.com/poing.son/