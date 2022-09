Concert Elysian Fields

Elysian Fields au Gasoline Palace. Once Beautiful, Twice Removed (2022),

Le nouvel album d’Elysian Field est sorti d’une pile de cassettes dégotées dans un relais routier perdu au milieu de nulle part, qui ramassaient la poussière à la caisse, à côté des chewing-gums à la cannelle. Attendaient-elles depuis des années, préservées dans de l’ambre ? Ou avaient-elles atterri là, venues d’une autre planète ? Depuis quelques heures, ton vieil autoradio n’émet plus qu’un faible grésillement, alors tu les achètes toutes. Il y a un des premiers albums de Randy Newman, un autre de JJ Cale, un Dylan, du milieu de sa carrière, et un autre dont tu n’as jamais entendu parler, intitulé Once Beautiful, Twice Removed. S’il fait écho aux autres, il n’en reste pas moins contemporain et unique. Les songwriters Jennifer Charles et Oren Bloedow sont trop reconnaissables pour se fondre dans la silhouette de leurs héros.

Elysian Fields a enregistré cet album en janvier 2022 à la chaleur d’un poêle à bois, surplombant le port de Red Hook, Brooklyn, avec le bassiste star James Genus et Tony Leone, du groupe Little Feat, à la batterie. Leur collaborateur fréquent, Thomas Bartlett (St. Vincent, Yoko Ono), a produit et mixé ces titres, leur apportant sa touche caractéristique.

Au moment de l'écriture de Once Beautiful, Twice Removed, la pandémie sortait brutalement les gens de leur routine, transformait leurs relations, leurs emplois. Certains ont créé de nouveaux liens à partir de rien. Nombre d'entre eux en ont fait un moment d'exode et d'introspection, réévaluant ce qui comptait vraiment dans leur vie, quittant leur logement en ville pour des endroits plus isolés, se déracinant, à la recherche de nouveaux départs, d'évasion. Un moment pour renouer avec l'isolement, la nature et les grands espaces.