Concert en diptyque – Groupes vocaux Entre Mers et Confluences

Concert en Diptyque
Groupes Vocaux Entre Mers et Confluences
Voix accordées sur la fréquence du coeur
Direction : Cécile Pagès – Voix, Saz, Shruti, Percussions
Chants du Caucase et du Proche-Orient mer Noire, mer Méditerranée, mer Caspienne

Le 17/01/2026 19:00

725 chemin des Lamberts 26190 Sainte-Eulalie-en-Royans Tél. 06 41 54 33 67

Payant

Une atmosphère où la joie et la profondeur se mêlent.

Chants polyphoniques de Géorgie, chants traditionnels turcs, arméniens, poèmes iraniens, chants sacrés syriaques, danses kurdes et yézidis s’entrelacent et dialoguent de coeur à coeur.
Les langues-pigments rayonnent et résonnent au-delà de toutes frontières, comme autant de lumières jaillissantes nous éclairant pour un voyage dans la nuit des temps.
Les deux groupes entremêlent leurs répertoire pour un moment riche en couleurs et en humanités, des étoiles les yeux !

Un moment suspendu, hors du temps.

Durée : 75 minutes
Participation conseillée : 10-15 EUR

Infos : www.ameame.org
Réservations par sms : 06 41 54 33 67
Production : Brouhaha Fabrik