Concert en diptyque – Groupes vocaux Entre Mers et Confluences

Une atmosphère où la joie et la profondeur se mêlent.
Chants polyphoniques de Géorgie, chants traditionnels turcs, arméniens, poèmes iraniens, chants sacrés syriaques, danses kurdes et yézidis s’entrelacent et dialoguent de coeur à coeur.
Les langues-pigments rayonnent et résonnent au-delà de toutes frontières, comme autant de lumières jaillissantes nous éclairant pour un voyage dans la nuit des temps.
Les deux groupes entremêlent leurs répertoire pour un moment riche en couleurs et en humanités, des étoiles les yeux !
Un moment suspendu, hors du temps.
Durée : 75 minutes
Participation conseillée : 10-15 EUR
Infos : www.ameame.org
Réservations par sms : 06 41 54 33 67
Production : Brouhaha Fabrik