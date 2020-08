Concert en extérieur Ya Baladi

La voix remplie des rythmes caribéens et andins et la guitare forgée aux palos flamencos, Angela et Sébastien revisitent des classiques tant caribéens, andins, que sévillans ou barcelonais. Et puisque l’histoire coloniale s’est forgée depuis les deux rives et en relation, certes sanglante mais réciproque, chaconne et cantate nourries par les voyages, sont aussi au rendez-vous.

Du vallenato colombien à la buleria de la péninsule, les mains dans la pâte latino-andalouse, où les rythmes se mélangent comme les verts de la fôret, Ya Baladi vous invite à toucher, sentir, danser, chanter…