Concert en plein air : Black / Ice AC / DC

Profitez de la fin de l’été lors du concert en plein air avec Black / Ice AC / DC !

Le 13/09/2025 20:00

1 place Riousset 26300 Rochefort-Samson Tél. 04 75 48 24 89

Payant

Petite restauration et buvette sur place.