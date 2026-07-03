Anne d’Autriche, reine de France et Marguerite d’Arbouze, abbesse du Val de Grâce : deux femmes, deux amies, deux destins d’exceptions ! Du cornet à bouquin au luth, de la viole de gambe à la voix chantée, un voyage en notes et en mots qui fait découvrir aux petits et grands les bijoux de musique des cours d’Espagne et de France au temps de Louis XIII.
Ensemble La Bellezza
Solène Riot : cornet à bouquin, flûtes à bec, flûte traversière ancienne, cornemuse. Emmanuelle Huteau : voix, dulcian. Aude-Marie Piloz : basse et dessus de viole. Stéphanie Petibon : luth, dessus de viole.
Concert – Ensemble La Bellezza – Anne et Marguerite – Musique au temps de Louis XIII
Un voyage en notes et en mots qui fait découvrir aux petits et grands les bijoux de musique des cours d’Espagne et de France au temps de Louis XIII.
180 route de l'abbaye 26150 Die Tél. 09 88 66 83 08
Anne d’Autriche, reine de France et Marguerite d’Arbouze, abbesse du Val de Grâce : deux femmes, deux amies, deux destins d’exceptions ! Du cornet à bouquin au luth, de la viole de gambe à la voix chantée, un voyage en notes et en mots qui fait découvrir aux petits et grands les bijoux de musique des cours d’Espagne et de France au temps de Louis XIII.