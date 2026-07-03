Concert

Concert – Ensemble La Bellezza – Anne et Marguerite – Musique au temps de Louis XIII

Un voyage en notes et en mots qui fait découvrir aux petits et grands les bijoux de musique des cours d’Espagne et de France au temps de Louis XIII.

Concert – Ensemble La Bellezza – Anne et Marguerite – Musique au temps de Louis XIII
Le 20/07/2026 18:00

180 route de l'abbaye 26150 Die Tél. 09 88 66 83 08

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Payant

Anne d’Autriche, reine de France et Marguerite d’Arbouze, abbesse du Val de Grâce : deux femmes, deux amies, deux destins d’exceptions ! Du cornet à bouquin au luth, de la viole de gambe à la voix chantée, un voyage en notes et en mots qui fait découvrir aux petits et grands les bijoux de musique des cours d’Espagne et de France au temps de Louis XIII.
Ensemble La Bellezza
Solène Riot : cornet à bouquin, flûtes à bec, flûte traversière ancienne, cornemuse. Emmanuelle Huteau : voix, dulcian. Aude-Marie Piloz : basse et dessus de viole. Stéphanie Petibon : luth, dessus de viole.