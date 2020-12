Concert Entrer dans la couleur · DAMASIO & PÉCHIN

À la guitare électrique et acoustique : Yan Péchin, musicien-clé d’Alain Bashung, qui a accompagné aussi bien Rachid Taha que Brigitte Fontaine, Thiéfaine, Tricky, Miossec ou Higelin…

Au texte: Alain Damasio, l’auteur culte de la SF française qui en seulement deux romans a conquis le public et la critique. Réunis sur scène, Damasio & Péchin portent le métal des mots et des notes au point d’incandescence, là où la voix devient liquide, et les sons des nappes subtiles de lave qui trouvent leur voie dans nos têtes et nos veines.

Une conférence gratuite avec Damasio est organisé le même jour, à 14h, dans l’Auditorium de la Cité de la Musique. Pensez à réserver !

En partenariat avec les médiathèques de Valence-Romans Agglo