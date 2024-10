Concert : Equinox – Festiv Jazz 2024

Equinox vous emmènera vers de lointaines contrées et fera voyager son jazz à travers tous les continents.

EQUINOX

Ce nouveau groupe (saxophones, piano, batterie, contrebasse) réunit des musiciens chevronnés autour d’un répertoire de grands standards, de compositions latines, afro et même gospel, et nous propose un jazz exigeant mais accessible à tous dont les mots d’ordre sont : plaisir, musicalité, énergie et rythme !

? Julien Chignier : saxophones ? Etienne Déconfin : piano ? Stéphane

Foucher : batterie ? François Gallix ; contrebasse