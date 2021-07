Concert et apéro campagnard au domaine

Assiette campagnarde dans le parc du domaine avec le groupe Stonoluz, duo décapant au violon et à la guitare qui reprend avec entrain des chansons du monde

« StonoLuz est un duo de chanson tous azimuts. À son écoute, vous voyagerez et serez transporté dans un monde géographiquement vaste et chargé d’histoire. La chanson telle que l’aborde StonoLuz, dans des arrangements épurés, reprend un répertoire varié aussi bien de traditionnels européens que de chants africains en passant par des standards de la chansons françaises. Les textes dont la poésie est sublimée par les mélodies enchantées, résonnent dans les douces harmonies d’un violon endiablé. Pour fusionner le tout, la guitare vient encorder les mélodies effrénées de cette étonnante mosaïque. »