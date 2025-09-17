Deux artistes exceptionnels venus du Maharashtra nous invitent à découvrir la beauté du Dhrupad, la plus ancienne tradition vocale de la musique classique du Nord de l’Inde.
Héritier d’une histoire de plus de 2 000 ans, le Dhrupad plonge ses racines dans les psalmodies sanskrites des hymnes védiques. Il connaît son plein essor au sein des temples et des cours royales de l’Inde entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. Profond, envoûtant et méditatif, il s’appuie sur l’art subtil du raga et du tala, supports musicaux et imaginatifs sophistiqués invoquant une multiplicité d’émotions et de narrations.
Le chant, d’une grande pureté, installe en tissant d’une note à l’autre un langage poétique intense et méditatif. Le pakhawaj, tambour majestueux, évoque le Tandava, danse cosmique de Shiva, symbole de création, d’émancipation et de destruction.
Concert et atelier de chant Dhrupad
Un voyage musical envoûtant en Inde du Nord
Quand la profondeur de la voix s’unit au souffle du rythme
rue Aristide Dumont 26400 Crest
