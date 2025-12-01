Concert

Concert et émission de Radio Méga

Concert & émission radio en direct de Montvendre sur Radio Méga.
EN DIRECT DEPUIS LA 9ème édition du FLAMB’ORUN

Concert et émission de Radio Méga
Le 06/12/2025 18:00

Place de la Mairie 26120 Montvendre Tél. 04 75 59 06 13

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Radio Méga et les Locaux Rock – avec la participation du Conseil Municipal de Montvendre – vous donnent rendez-vous le Samedi 06 Décembre pour une soirée en partenariat avec la course Flamb’orun ! La radio drômoise pose son studio sur la ligne de départ et d’arrivée, afin de donner la parole aux jeunes du village et les acteurs locaux. La soirée se poursuivra en musique avec Mary J Bloodge (dj set) et le concert des Cannibal Mosquitos !
Venez nombreuses et nombreux soutenir les jeunes et vous réchauffer sur le dancefloor.
AU PROGRAMME
18 : »En direct de Montvendre » : émission radio en direct sur Radio Méga
19H Mary J. Bloodge : dj set
20 : Cannibal Mosquitos : concert
Deuxième partie de soirée animée par Mary J. Bloodge.