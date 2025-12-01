Concert et émission de Radio Méga

Radio Méga et les Locaux Rock – avec la participation du Conseil Municipal de Montvendre – vous donnent rendez-vous le Samedi 06 Décembre pour une soirée en partenariat avec la course Flamb’orun ! La radio drômoise pose son studio sur la ligne de départ et d’arrivée, afin de donner la parole aux jeunes du village et les acteurs locaux. La soirée se poursuivra en musique avec Mary J Bloodge (dj set) et le concert des Cannibal Mosquitos !
Venez nombreuses et nombreux soutenir les jeunes et vous réchauffer sur le dancefloor.
AU PROGRAMME
18 : »En direct de Montvendre » : émission radio en direct sur Radio Méga
19H Mary J. Bloodge : dj set
20 : Cannibal Mosquitos : concert
Deuxième partie de soirée animée par Mary J. Bloodge.
EN DIRECT DEPUIS LA 9ème édition du FLAMB’ORUN
Place de la Mairie 26120 Montvendre Tél. 04 75 59 06 13
