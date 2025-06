Concert et spectacle de danse

18 h 30 – Accueil et buvette

19 h 00 – Concert du duo Lina Modika

20 h 15 – Spectacle de danse du collectif ZIG ZAG… and Co.Son de piano-jouet, une empreinte vocale inoubliable et unique, une guitare roots qui nous emportent dans une valse à 4 temps un peu lascive, telle une carriole bringuebalée sur une longue route du sud des Etats-Unis….Lina Modika, c’est aussi Zan, guitariste de son état et co-âme de ce duo. Lina est une vraie découverte vocale. Quel plaisir de se laisser aller à la simple écoute de sa voix..

BUVETTE ET AUBERGE ESPAGNOLE (pour changer un peu les habitudes… et surtout alléger la tâche des bénévoles/danseuses). … Il y aura donc une buvette mais nous proposons à chacun d’apporter son repas à partager s’il le souhaite

21 h 30 – NIKO DJ SET.