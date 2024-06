‘Tous en Live » concert et spectacle de danse du centre artistique LTDM !

Ce grand événement réunit deux groupes de musique professionnels ( 5 Marionnettes sur ton théâtre et Blackbird) et le groupe de percussions « le temps d’un mouvement » pour accompagner nos danseurs du Centre artistique de Romans.

Un spectacle unique pour tous les goûts…

Petite restauration et buvette sur place