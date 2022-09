CONCERT – ÉTONNANT VOYAGE EN GUITARE PAR MICHEL GENTILS

CONCERT » ETONNANT VOYAGE EN GUITARES »

Avec Michel GENTILS

« La musique inclassable de ce compositeur à la personnalité très attachante, vous emmènera en voyage dans un univers sonore poétique, aux climats changeants, zébrés d’improvisations époustouflantes, à la découverte d’un instrument que l’on croyait connaître : la guitare à douze cordes. »

Jean-Pierre Favino, luthier

Chet ATKINS aimait sa musique ; Graeme Allwright a partagé un bout de chemin en duo avec lui.

» On ne saurait mettre d’étiquette sur la musique de Michel GENTILS. Il possède une maitrise parfaite de la sonorité, un feeling à faire léviter les montagnes et une technique époustouflante. » Marcel DADI

» Chercheur perfectionniste, il élabore une musique immédiatement accessible et nous propulse dans l’univers de la pureté du son » ( » Le Bateau Feu « , Scène Nationale de Dunkerque)

Michel GENTILS a séjourné aux Etats Unis, puis plus tard en Inde. Il doit beaucoup au maître turc de l’improvisation musicale: ALI DEDE ALTINTAS.

Il compose et improvise sur guitares 6 cordes, 12 cordes, barytones, guitare-vina au son indien, et également guimbardes et fujara (grande flute slovaque).

Michel GENTILS a enregistré une dizaine d’albums et publié en 2012 la première méthode de guitare à douze cordes, dont il est aujourd’hui l’un des meilleurs représentants.

Pour en savoir plus et découvrir des extraits vidéo de concerts : www.michelgentils.com