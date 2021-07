Concert – Etonnant Voyage en Guitares

Avec Michel Gentils

« La musique inclassable de ce compositeur à la personnalité très attachante, vous emmènera en voyage dans un univers sonore poétique, aux climats changeants, zébrés d’improvisations époustouflantes, à la découverte d’un instrument que l’on croyait

connaître : la guitare à douze cordes. »

Jean-Pierre Favino, luthier

Chet Atkins aimait sa musique ; Graeme Allwright a partagé un bout de chemin en duo avec lui.

» On ne saurait mettre d’étiquette sur la musique de Michel Gentils. Il possède une maitrise parfaite de la sonorité, un feeling à faire léviter les montagnes et une technique époustouflante. » Marcel Dadi

» Chercheur perfectionniste, il élabore une musique immédiatement accessible et nous propulse dans l’univers de la pureté du son » ( » Le Bateau Feu « , Scène Nationale de Dunkerque)

Michel Gentils a séjourné aux Etats Unis, puis plus tard en Inde. Il doit beaucoup au maître turc de l’improvisation musicale: Ali Dede Altintas.

Il compose et improvise sur guitares 6 cordes, 12 cordes, barytones, guitare-vina au son indien, et également guimbardes et fujara (grande flute slovaque).

Michel Gentils a enregistré une dizaine d’albums et publié en 2012 la première méthode de guitare à douze cordes, dont il est aujourd’hui l’un des meilleurs représentants.

En première partie: Nolhan Coudene

Le jeune Nolhan Coudene est de la même veine : il possède déjà son propre univers. Sa guitare chante la profondeur de l’âme et l’infinie diversité du monde. Dynamique ou apaisante, sa musique est littéralement inspirée.

Il interprètera en première partie quelques unes de ses compositions et clôturera le concert sur l’une d’entre elles en duo avec Michel Gentils. https://www.facebook.com/nolhan.coudene.7