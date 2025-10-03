Concert

Concert : Evil livE #3

Concerts live avec As A New Revolt (punk hardcore hip-hop), Demande à la poussière (post black metal) et Abim (dark wave).

Le 31/10/2025 20:00

Île-Parc Girodet 811 Allée André Revol 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 09 73 89 69 25

Gratuit pour les visiteurs