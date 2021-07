Concert – Exposition – Lecture : Le Gardien de Gillons

Cette manifestation met à l’honneur le livre de Pierre JOSQUIN « LE GARDIEN DE GILLONS ». Cette chronique part de l’histoire de Gillons et se transforme en un voyage de l’auteur au coeur de la Vie. Elle relate son vécu sans artifice ni apprêt.

Bernadette DABERT lira des extraits du livre accompagnés en musique de J.S.Bach, C.Franck et A.Vivaldi par Floriane Galabourda, mezzo-soprano et Violeta Coutaz au piano.

Une belle exposition de photos et vidéos » Inversion de la courbe » de Pierre SUCHET illustrera l’évènement. Elle restera ouverte le dimanche 5 septembre de 10 à 12h et 14 à 17h, entrée libre.

Dès que possible réservez votre journée qui se déroulera ainsi :

– 10h rendez-vous sur les parkings de Gillons pour ceux qui désirent marcher ou de Clérivaux. Accueil à la Maison Forte par Anne et Pierre JOSQUIN et Christine DEQUIER, accordéoniste.

– 12h30 le pique-nique (que vous apporterez) sera dégusté dans les jardins de Clérivaux, en cas de pluie refuge sous le préau.

Au retour à la chapelle, lecture du texte de Ch. Camus.

-14h30 à la chapelle CONCERT- EXPOSITION- LECTURE. Payant

Merci de régler votre participation à l’évènement par chèque à l’ordre de « Pour Gillons » à envoyer avant le 1er septembre à l’adresse : 1455 route de la plaine, 26750 GENISSIEUX