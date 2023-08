Concert fanfare techno : LGMX + De la Crau

CONCERT FANFARE TECHNO LGMX : Cet orchestre acoustique déconstruit électro, techno et psytrance en créant des lives sauvages. DE LA CRAU : Ce trio présente leur musique comme de l’heavy métal marseillais à travers des lives poétiques et puissants.

LGMX : Cet orchestre acoustique déconstruit électro, techno et psytrance en créant des lives sauvages.

Écouter ici : https://urlz.fr/mLeQ

DE LA CRAU

Ce trio présente leur musique comme de l’heavy métal marseillais. Il souffle en effet dans leurs titres le vent du sud, les paysages rocailleux des côtes

Cela vient peut être de la mandole ou encore des textes chantés en occitan, toujours est-il que l’on ne ressort pas indemne de leurs lives poétiques et puissants.

À l’occasion des 25 ans de Lamastrock, société de production ardéchoise.

Écouter ici : https://urlz.fr/mSfj

Si vous aimez : Meute, l’Occitan et Radiohead

TARIFS : Carte Cordo 13EUR | Plein Tarif prévente 18EUR* | Tarif réduit prévente 18EUR* ( *+2EUR sur place )

Billetterie : https://urlz.fr/mLeW

Ouverture des portes 20h

Bar et restauration sur place dès 19h

En raison de travaux aux abords de La Cordo, les places de parking sont réduites, privilégiez le co-voiturage et partez en avance.

+ d’infos sur la programmation et les réservations sur le site www.lacordo.com