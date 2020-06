Feed Back groupe Pop Rock 100% made in Vercors Groupe de pop rock qui , vous sert des reprises des années 60 à aujourd’hui, avec leur son bien trempé

Description

La formule est simple et efficace

3 gars, 1 fille, Phil à la guitare, Phil à la basse, Polo à la batterie et Charlotte au chant, revisitent dans une pulsation rock des classiques comme Ben harper, Lenny Kravitz, Joe Jackson, Steve Wonder, Supertramp, Pink Floyd, Peter Gabriel, Aerosmith plus d’autres étrangetés qui les ont eux même surpris.