Concert : Ferromagnétisme

Fruit de ses constantes recherches et expérimentations, le live solo de Tommy Rizzitelli , filmé au théâtre de la ville de Valence, est le croisement entre deux univers: celui de la batterie et celui des synthétiseurs analogiques.

Il le pense comme une peinture en constante improvisation.

Tommy Rizzitelli a commencé à jouer de la batterie à l’âge de 6 ans, auprès de son père, Bunny Rizzitelli, batteur iconique en France (Space Art, Christophe, Jean Michel Jarre). Il lui a transmis sa passion, son groove et son exigence du jeu et des sons.

Tommy collabore aujourd’hui avec un grand nombre de groupes et d’artistes en studio ou sur scène. Il s’ouvre également à la composition tout particulièrement avec son groupe Goyokin avec lequel il travaille sur des BO de films, synchro TV et radio. Il s’est également vu offrir plusieurs cartes blanches musicales par le musée de Valence autour d’expositions.