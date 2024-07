Les chants corses sont magnifiés par l’acoustique des églises et des chapelles. Elle leur donne une signification toute particulière; sous le silence des voûtes séculaires, le répertoire prend alors une dimension sacrée. Nanne, lamenti et autres chants ont traversé les âges, les époques, pour nous raconter l’âme d’une île. A travers leur narration et dans la simplicité d’un récital intimiste, les artistes ont à coeur de partager leur histoire à deux voix et nous emportent dans un flot musical d’une grande intensité.