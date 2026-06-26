Concert
Concert flamenco pop
Venez profiter d’un concert de José Lopez en trio. Petite restauration sur place
Le 11/07/2026 21:00 Informations complémentaires
10 quai Roger morin 26220 Dieulefit Tél. 07 71 02 40 86
Gratuit pour les visiteurs
Venez profiter d’un concert de José Lopez en trio. Petite restauration sur place
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