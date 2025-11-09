Concert

Concert Flûte et piano de musique indienne

Rohit Naargolkar, flute en bambou
Rébecca Chaillot, piano

Le 06/12/2025

10 rue de la mairie 26230 Colonzelle 26230 Colonzelle Tél. 06 76 74 28 61

Payant

Musique indienne