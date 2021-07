Concert – Flying Orkestar- Chez les Zythonautes

…c’est un Hold up!

A chaque concert, ou plutôt devrions-nous plus parler de « performance », vous vous trouvez comme envoutés tant par les mélismes vocaux de Boran que par les chorégraphies de « La Machine » qui vous dépouillent jusqu’à votre dernière goute de sueur. Clarinette, saxophone et trompette balkaniques s’accordent à vous faire vibrer, l’accordéon à vous faire danser, batterie et guitares très « rock » réveillent la bête qui sommeille en vous. Les strass et les paillettes de leurs costumes hauts en couleurs vous hypnotisent…

Vous en redemandez?

C’est un genre de syndrome de Stockholm. D’otage consentant, vous passez à fan absolu du groupe et scandez malgré vous le refrain de leur tube « Touche moi le cou, et fais-moi oune bisou ».

Le seul remède?

Les revoir sur scène ou vous procurer le plus vite possible et par n’importe quel moyen leur dernier disque.