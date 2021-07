Concert « Flying Orkestar »

A chaque concert, ou plutôt devrions-nous plus parler de « performance », vous vous trouvez comme envoutés tant par les mélismes vocaux de Boran que par les chorégraphies de « La Machine » qui vous dépouillent jusqu’à votre dernière goute de sueur. Clarinette, saxophone et trompette balkaniques s’accordent à vous faire vibrer, l’accordéon à vous faire danser, batterie et guitares très « rock » réveillent la bête qui sommeille en vous. Les strass et les paillettes de leurs costumes hauts en couleurs vous hypnotisent…