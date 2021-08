Concert Folicordes

Concert de guitare classique alternant des pièces en solo et en duo.

Issu de l’Ecole Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-Comté, le duo Folicordes (Florie Leh-Monjardé et Cantor Trancard) se produit depuis 2014 dans divers cadres : églises, musées, hôtels particuliers, salles de spectacles, festivals… Guitare, chant, percussion, beatbox, danse, arrangement, composition, ces musiciens talentueux sont d’une étonnante polyvalence. Animés d’un grain de folie, ils sautent avec habileté de styles en époques, de quoi satisfaire un large public. Parallèlement à leur vie d’artiste, ils enseignent leur instrument aux conservatoires de Seyssinet-Pariset, Saint-Égrève et Voiron.