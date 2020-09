Concert – Folk Blues

Sortie de Résidence : Delbi, chanteur multi-instrumentiste, a décidé de ne pas choisir, de parcourir la planète en mêlant le traditionnel iranien, le blues, les musiques brésiliennes et la chanson, avec pour fl rouge sa voix douce ou rageuse.

Il s’accompagne pour se faire d’une guitare, d’une dobro rugissante et d’un délicat ukulélé. Entre groove et mélodies, il ponctue d’improvisations ou d’appels à la transe un tour de chant envoûtant. Sa voix rappelle Jeff Buckley, le jeu de guitare Stephen Stills, ses compositions ouvrent les portes des grands espaces qu’il affectionne dans son Vercors d’adoption. Plus friand de concert à la belle étoile que de salles sombres, il se dégustera en live.

Par Romain Delabarre

Tout public I Durée 1h

Au chapeau.

Assiette du terroir à 15 euros servies à 19h. Sur réservation au 04 75 21 22 06