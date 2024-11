Concert : Frustration / Chaleur / DJ’s Von Kids + Fred Campo

? FRUSTRATION

Post Punk Heroes, Paris

Frustration vient à peine de souffler ses vingt bougies que déjà le groupe fête un autre évènement majeur : la sortie de son sixième album, le très attendu Our Decisions.

Frustration, c’est le parcours sans faute d’enfants sauvages du rock français : des débuts remuants au sein de la bien nommée Happy Family – la clique de rockeurs DIY gravitant autour du disquaire parisien Born Bad -à l’ancrage progressif du groupe dans le milieu de l’underground punk hexagonal et européen, de la montée en puissance au tournant des années 2010 à la mutation du groupe en une véritable force fédératrice de toutes les tribus du rock’n’roll, le groupe a écrit l’un des plus beaux chapitres du rock français et en est devenu l’acteur le plus emblématique. La cause est désormais entendue par tous.

Pour autant, les membres de Frustration ne se sont jamais départis d’une intégrité et d’une humilité qui ont toujours fait le charme du groupe. Ils n’ont jamais cessé de sonder les tréfonds de l’âme humaine, de la dépression et de la folie, de questionner l’impasse écologique, de s’interroger avec sidération sur notre fuite en avant collective et de creuser l’héritage du punk ‘No Future’. Le groupe apporte la preuve que le punk rock sait parfois être mature et adulte. En six albums, tous incontournables, Frustration a ainsi exploré toutes les niches de la cold-wave, du post-punk et du punk britannique, n’hésitant pas à s’aventurer du côté des dark-waves et de l’indus gothique….

Quatre ans après son cinquième Lp (So Cold Streams), et fort de sa participation récente à de nombreux festivals estivaux (Hellfest, Eurockéennes…), Frustration débarque enfin avec un sixième album, Our Decisions, et s’apprête à retourner, une fois de plus, le milieu du rock français.

Ce sixième opus nous emporte toujours plus loin dans la noirceur et la démence. Le titre de l’album, couplé au graphisme moderno-apocalyptique exécuté d’une main de maître par le fidèle artiste Baldo, se pose comme un ultime appel à la raison balancé à la face d’une humanité asphyxiée par l’absurdité de ses décisions. Les dix morceaux forment un alliage sombre, cohérent et unique de cold-wave glaciale (Path Of Extinction, Omerta, Pawns On The Game, Consumés), de punk enténébrée et maladif (State Of Alert, Catching Your Eyes, Secular Prayer), de post-punk nihiliste (Pale Light), d’électro-indus minimaliste et dépouillé (Riptide) et s’ouvre, pour tout espoir, sur une unique déclaration amoureuse, le très aérien Vorbei (en duo avec Anna, la chanteuse du combo rouannais de minimal-wave Hammershøi).

Équilibre parfait entre chaque instrument – voix habitée du chanteur (Fabrice), jeu de guitare rageur et reconnaissable entre tous (Nicus), basse aussi virevoltante que son maître (Pat), tempo millimétré (Marc), synthé tour à tour strident, agressif ou expérimental (Fred) – reflète la symbiose et l’amitié durable régnant au sein du groupe. L’expérience parle d’elle-même. Du grand art.

CHALEUR

Pré-Punk, Gigors & Lozeron

For dancin around like your parents use to do, but harder.

+ DJS : VON KIDS & FRED CAMPO

Dream Hair Team, Valence/Paris

CB & gentils prix au Bar !

? Jeu 5 DEC ? 15 / 13EUR * ? MISTRAL PALACE ? #VALENCE

? Réserver : https://www.billetweb.fr/bim

? Accessible Pass Culture, Pass Région, Top Départ