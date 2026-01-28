Le répertoire est composé de morceaux traditionnels d’Europe de l’Est, François, un violoniste voyageur, nous partage cette musique qu’il a appris par transmission orale lors de ses nombreux voyages (Roumanie, Bulgarie, Slovénie, Suède, Irlande, …) et également de swing manouche et autres incursions Irlandaises, suédoises, arméniennes, russes, siciliennes, …
Grâce à leur énergie sur scène et à la finesse de leur jeu, ils vous feront partager leur passion de la musique et vous donneront envie de danser !
Concert Fuli Tschaï
Musiques traditionnelles d’Europe de l’Est et Swing seront au rendez-vous
La Maison Nugues 18 Rue de l'Armillerie 26100 Romans-sur-Isère Tél. 07 62 18 82 06
