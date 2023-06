Concert FX DEEJAY SHOW

Découvrez l’Animation DJ autrement et entrez dans un univers où tout a été repensé !

Assistez à un show festif et interactif unique où musique, chant, danse et performance fusionnent pour vous faire vivre un moment de fête inoubliable.

Une buvette et une restauration sur place vous seront proposées grâce au partenariat avec l’association du Livron Handball.

Une date qui sera, à n’en pas douter, le temps fort de cette fin d’été !