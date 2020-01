» …D’abord, il y a cette voix. Ample, puissante et maîtrisée. Et puis il y a le verbe. Simple et direct. Joueuse, féminine, entière, Gervaise se dévoile à coup de mots tendres et de punchlines. Entre strass et poésie. Attention, Badass au coeur grenadine. T’es prévenu(e). Univers résolument POP, délicatement féministe, furieusement féminin. »