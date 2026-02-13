Concert
Concert – Grand Coeur
Retrouvez Grand Coeur en concert.
À partir de 19h, buvette et grignotage sur place.
Le 13/03/2026 20:30 Informations complémentaires
Squar Martin Luther King 26250 Livron-sur-Drôme
Payant
Retrouvez Grand Coeur en concert.
À partir de 19h, buvette et grignotage sur place.
Squar Martin Luther King 26250 Livron-sur-Drôme
Le site ladrome.fr utilise des cookies afin d'améliorer votre expérience, vous offrir des fonctionnalités relatives à du conten animé et analyser notre trafic.
Cliquez sur le bouton "Accepter» pour donner votre consentement à ces opérations. Vous pouvez modifier vos préférences et consulter notre politique sur la gestion des cookies via le lien ci-dessous.