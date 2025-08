Concert : Grandmas House + 111

Post-punk tranchant & garage queer avec les furieuses Grandmas House et 111, pop sombre et synthétique.

Grandmas House

Entre tension post-punk et énergie brute, Grandmas House propulse un son garage acéré et frondeur, porté par un trio queer et radical venu de Bristol. Guitares saturées, voix abrasives et rythmes frénétiques : un cocktail à la fois explosif et sans concession.

111

En ouverture, 111, groupe tout aussi engagé, viendra défendre une pop synthétique sombre, introspective et percutante. Des textures électroniques aux lignes vocales percutantes, 111 propose un live viscéral, envoûtant et poétique.