Concert Groupe UNISSON

Unisson, c’est avant tout du plaisir ! Le plaisir de redécouvrir des chansons, de celles dont on se dit : « Ah, bon sang, j’ai déjà entendu ça … mais c’est qui déjà ? » Le plaisir de retrouver des interprètes un peu oubliés, un peu méconnus, un peu anonymes. Le plaisir de partager un moment musical : on chante, on rit, on pleure ; un moment d’émotions quoi ! Unisson c’est prendre le temps de déguster une friandise de chansons … juste comme ça, pour le plaisir.