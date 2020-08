Concert Guitare à 7 Cordes

Musicien, compositeur et arrangeur français aux multiples facettes,

Arnaud FILLION-ROBIN » Arnito » parcourt le monde pour partager et nourrir sa passion. Son style regroupe diverses influences et techniques dérivées du flamenco, du jazz, du classique et du folk.

Il joue une guitare à sept cordes qui lui permet d’ajouter des sons graves et ses tapotements sur les cordes et la caisse de résonance font office de percussions. Son talent lui permet de transformer un seul instrument en véritable orchestre et d’emmener son public vers les sommets de rythmes effrénés ou bien vers des moments d’une extrême douceur et sensibilité.